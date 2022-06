- Każda z osób biorących udział w akcji wysiądzie z pojazdu, przetrze szyby przy pomocy zestawu do ich czyszczenia, następnie podejdzie do dystrybutora, otworzy bak, weźmie pistolet, obróci się do wlewu. I nagle się rozmyśli. Będzie musiała odłożyć pistolet, zamknąć zbiornik paliwa, wsiąść do auta, zapiąć pasy i odjechać - wszystko w mocno powolnym stylu - powiedział dziennik.pl Robert Heban, inicjator akcji "Blokujemy Orlen".