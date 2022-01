Maląg w Gościu Wydarzeń w TVP Info powiedziała, że dynamicznie rośnie liczba składanych wniosków o nowe świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. - Złożone zostały już wnioski na 155 tys. dzieci. W tym roku spodziewamy się, że wniosków będzie na 615 tys. dzieci, z czego w styczniu powinno być złożonych ponad 400 tys. Z danych wnika, że dotąd złożono już ponad 30 proc. wniosków - powiedziała minister.

12 tys. zł na dwa lata

Wyjaśniła, że program adresowany jest na drugie i kolejne dziecko w okresie między 12 miesiącem życia a ukończeniem 35 miesiącem życia dziecka. Poinformowała, że pełne świadczenie to jest 12 tys. zł na dwa lata. Zaznaczyła, że to "rodzic decyduje, czy pobiera po 500 złotych przez dwa lata, czy po 1000 zł przez rok".

Minister Maląg zaznaczyła, że wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać tylko drogą elektroniczną – za pośrednictwem portalu Empatia, PUE ZUS, a od jutra (od wtorku - PAP) możliwe również przez bankowość elektroniczną. Do systemu dołączają największe banki: PKO Bank Polski, PKO S.A. Millenium i ING Bank Śląski oraz mBank - powiedziała Maląg. - W kolejnych dniach dołączą kolejne - dodała.

Wyjaśniła, że wnioski można składać na trzy miesiące przed ukończeniem przez dziecko 12. miesiąca życia.

Przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - ZUS ma dwa miesiące na opracowanie takiego wniosku - powiedziała Maląg. Dodała, że formularze są bardzo proste i łatwe do wypełnienia.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy daje możliwość łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Ułatwia podejmowanie decyzji o ewentualnym rodzeniu kolejnych dzieci - tłumaczyła szefowa MRiPS.

RKP niezależny od 500 plus?

Podkreśliła, że RKP jest niezależny od rządowego programu Rodzina 500 Plus. - Zależy nam na tym, by młodzi ludzie decydowali się zakładanie rodziny i wiedzieli, że wsparcie dla rodzin jest stabilne i stałe - wskazała Maląg.

Według danych resortu w 2022 r. świadczeniem objętych ma być ok. 615 tys. dzieci.

Minister zwróciła także uwagę, że 1 stycznia wprowadzono także zmiany podatkowe. Od stycznia kwota wolna od podatku w PIT wzrosła do 30 tys. zł. Oznacza to, że emeryci i renciści zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł brutto miesięcznie - powiedziała Maląg. - Na tym rozwiązaniu skorzysta ok. 8 mln emerytów i rencistów - czyli 91 proc. tej grupy społecznej - wskazała minister. Dodała, że w ciągu roku w kieszeniach emerytów pozostanie dodatkowo około 2 250 zł.

Szefowa MRiPS powiedziała, że od 2022 roku minimalna płaca wynosi 3010 zł. - W porównaniu do 2021 roku płaca minimalna wzrosła, więc o 210 zł - zwróciła uwagę Maląg. Wspomniała, że stawka godzinowa powiązana z wysokością minimalnej pensji została ustalona w wysokości 19,70 zł.

Przypomniała, że gdy PiS obejmowało rządy w 2015 r., minimalne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 1750 zł brutto.