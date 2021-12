Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała obrażenia świadczące o mechanicznym ucisku na szyję, co wskazuje, że powstały one w przebiegu duszenia – przekazała rzeczniczka. Dodała, że są to wstępne wyniki sekcji. Będą przeprowadzone dalsze badania histopatologiczne oraz toksykologiczne.

Awantura braci

Tragedia wydarzyła się w czwartek. W trakcie rodzinnej awantury doszło do szarpaniny między trzema braćmi. Z wyników sekcji zwłok można wnioskować, że 21-latek był duszony. W pewnym momencie przestał oddychać. Pomimo reanimacji przeprowadzonej przez wezwane na miejsce służby medyczne, stwierdzono jego zgon.

18-letni bliźniacy zostali zatrzymani. Usłyszeli zarzuty zabójstwa starszego brata. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt na trzy miesiące. Śledczy starają się teraz ustalić przyczyny i przebieg całego zdarzenia.