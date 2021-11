Bogusław Winid został nominowany na stanowisko wiceprzewodniczącego Międzynarodowej Komisji Służby Cywilnej ONZ (UN International Civil Service Commission), natomiast Jakub Chmielewski uzyskał nominację do składu komisji budżetowej ONZ (ACABQ – Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions). Obaj dyplomaci rozpoczną pracę w Nowym Jorku w styczniu 2022 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych od lat zabiega o możliwie szeroką reprezentację obywateli Polski w organizacjach międzynarodowych, których jesteśmy członkami. Sukces wyborczy obu dyplomatów jest również wymownym potwierdzeniem silnej pozycji Polski w strukturach ONZ..