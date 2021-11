Gawkowski podkreślił, że Lewica przez ostatnie kilka miesięcy przygotowywała się do podsumowania sześciu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w półmetku kadencji 2019-2023.

Ten proces kończymy przedstawieniem "Raportu o stanie państwa", gdzie chcemy zaprezentować jak we wszystkich działach administracji publicznej wygląda stosunek obietnic PiS-u do realizacji tych zapowiedzi, jak wyglądają błędy, ale i - co ważne - przedstawić rekomendacje, co powinno być szybko realizowane, a co PiS realizuje źle - powiedział.

Blisko 100 stron raportu

Raport liczący blisko sto stron ma zostać zaprezentowany w sobotę na konferencji w Warszawie. Składa się on z kilkunastu rozdziałów, które opracowali m.in. posłowie Lewicy.

Dziedziny, które są omawiane w raporcie to m.in. Polska w UE i sprawy zagraniczne (odpowiadają za to posłowie Maciej Gdula, Andrzej Szejna i Maciej Konieczny), bezpieczeństwo, ustrój i działanie państwa (domena Krzysztofa Gawkowskiego), gospodarka i finanse publiczne (zadanie sekretarza klubu Dariusza Wieczorka i dyrektora ds. legislacji Dariusza Standerskiego), samorządy (byli samorządowcy Tomasz Trela i Karolina Pawliczak), edukacja (Agnieszka Dziemianowicz-Bąk) oraz nauka i szkolnictwo wyższe (Marcin Kulasek), praca i polityka społeczna (Magdalena Biejat i Katarzyna Kotula) czy wymiar sprawiedliwości i prawa człowieka (Krzysztof Śmiszek).