"Inflacja może sięgnąć 7-8 proc. i to może nastąpić już w tym roku" – oznajmił we wtorek wiceminister finansów Piotr Patkowski w Radiu Plus.

- Wydaje się, że inflacja nie osiągnie poziomu 10 proc., ale 7-8 proc. jest realne. Nasze modele makroekonomiczne nie pokazują 10 proc., więcej skupiamy się na 7-8 proc. Bardzo możliwe, że taki poziom osiągniemy jeszcze w tym roku. Na podwyższone odczyty inflacji trzeba się szykować także w I i II kw. 2022 r., potem inflacja będzie spadać – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski. Reklama Według szybkiego szacunku GUS, inflacja w październiku wyniosła 6,8 proc. rdr. Piotr Kozłowski