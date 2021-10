– Wiele wskazuje na to, że wprowadzenie podwyżek okaże się nieuniknione. Możemy być do tego zmuszeni, by w dalszym ciągu móc pełnić przypisaną nam misję realizacji transportu publicznego. Na chwilę obecną nie jesteśmy jeszcze w stanie wskazać wysokości zwiększenia cen biletów. Jedną z głównych przyczyn jest wzrost kosztów energii elektrycznej – mówi wiceprezes Kolei Dolnośląskich.