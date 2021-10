1 lipca 2021 r. szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski przekonywał, że obiekt jest już praktycznie gotowy i są szanse, że po uzyskaniu pozwoleń kierowcy pojadą nim we wrześniu. Odbiory mocno jednak przeciągają się. W czasie kolejnych testów systemów bezpieczeństwa wychodzą niedoróbki. Zastrzeżenie do systemu wentylacji zgłaszali strażacy. To od nich zależy, kiedy tunel zostanie zgłoszony do ostatniego etapu odbiorów – kontroli wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. W GDDKiA dowiadujemy się, że strażacy codziennie uczestniczą w czynnościach kontrolnych związanych z weryfikacją dokumentacji i systemów w tunelu.