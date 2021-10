- Budżet państwa jest konstruowany dużo wcześniej niż 30 września. Już w miesiącach letnich podjęliśmy decyzję, że ze względu na brak możliwości podziału środków z Krajowego Planu Odbudowy na części budżetowe – a więc z przyczyn technicznych – nie zostanie on uwzględniony. Ale kiedy KPO zostanie przyjęty, to w częściach związanych z KPO zostanie znowelizowany – powiedział w poniedziałek wiceminister finansów Sebastian Skuza w programie "To się liczy" w Money.pl.

Ryzyko pozytywne?

Dodał, że już w sierpniu w projekcie KPO nie został uwzględniony, jednak w uzasadnieniu zostało napisane, że jest to ryzyko pozytywne dla wykonania budżetu i że kiedy się pojawi, będzie wpływać pozytywnie na dochody budżetu i wzrost PKB.

- Ta decyzja nie wynikała stąd, że uważamy, że nie otrzymamy środków, ale ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie podzielić tych pieniędzy na poszczególne działki budżetowe – powiedział wiceminister finansów.

Przegląd podatków

Stwierdził także, że potrzebny jest przegląd podatków i opłat lokalnych.

- Ustawa ma swoje lata i taki przegląd jest potrzebny, od razu mówię, że nie chodzi o wprowadzenie podatku katastralnego, ale przegląd. Samorządowy mówią, żeby przyjrzeć się podatkowi leśnemu. I myślę, że w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządów takiego przeglądu dokonamy – stwierdził Skuza.

Dodał, że warto taki przegląd zrobić kompleksowo, a więc w kwestii "przedmiotu, podmiotu i wysokości stawek" opłat i podatków.