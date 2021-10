Premier wziął w sobotę udział uroczystości z okazji 1. Urodzin Polskiego Radia Kierowców, która odbyła się na torze gokartowym pod Warszawą.

Szef rządu podkreślił, że w centrum działań rządu jest człowiek, więc także jego bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w poruszaniu się po drogach jest również w centrum naszych działań. To była moja obietnica podczas expose. Tę obietnicę spełniamy - powiedział Morawiecki.

Wskazał, że wiele działań rządu łączy się z ograniczeniem "szaleństw na drogach". Nasze wielkie inwestycje w infrastrukturę drogową zaczynają się coraz lepiej sprawdzać. Także ostatnie dane pokazują, że te regulacje, które wdrażamy, sprawdzają się w praktyce, że przejście dla pieszych nie jest wirtualnym, ale faktycznym pierwszeństwem dla pieszych - mówił premier.

Przypomniał, że od 1 lipca br. pieszy zbliżający się do przejścia ma pierwszeństwo przed pojazdem. Dzięki tym przepisom, jak powiedział Morawiecki, w porównaniu do 2018 i 2019 r. na polskich drogach umiera o kilkaset osób mniej, a wypadków jest o blisko o 30 proc. mniej. Dodał, że jest to możliwe także dzięki inwestycjom m.in. w chodniki i doświetlenie przejść dla pieszych.

Wśród podejmowanych działań rozwijających infrastrukturę drogową premier wymienił: nowe chodniki, przejścia dla pieszych, doświetlenie dla pieszych, balustrady przed szkołami i przedszkolami, ronda oraz najróżniejsze elementy mające spowalniać jazdę bądź czynić ją bardziej płynną.

To wszystko powoduje, że ci szarżujący kierowcy, piraci drogowi, mają mniej przestrzeni do swobodnego działania - powiedział szef rządu. Podkreślił, że przekraczanie prędkości powoduje bardzo często śmiertelne wypadki lub takie, po których osoby zostają kalekami na całe życie.

Każde ocalone życie to wielka wartość - mówił premier, dziękując Polskiemu Radiu Kierowców za prowadzone na jego antenie działania edukacyjne.

Ciszę się, że Polscy kierowcy jeżdżą kulturalniej i coraz bezpieczniej - dodał Morawiecki.

Zaznaczył, że bezpieczeństwo na drogach składa się z trzech podstawowych elementów. To infrastruktura, prawo i odpowiedzialność - wskazał Morawiecki.

Buda: Przeznaczymy 100 mln zł dla samorządów na poprawę bezpieczeństwa na drogach

Dzisiaj, przy okazji pierwszych urodzin Polskiego Radia Kierowców, chciałem zakomunikować, że przygotowaliśmy program na łączną sumę 100 mln zł, który będzie dedykowany dla samorządów na podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego - poinformował w sobotę wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.