Zgodnie z listem, po uzyskaniu zgody organów antymonopolowych, obie firmy utworzą wspólne przedsięwzięcie, w którym będą miały po 50 proc. udziałów. W następnej kolejności wezmą wspólnie udział w nadchodzących aukcjach na morskie lokalizacje na Bałtyku. Sukces w tym przetargu otworzy drogę do udziału w planowanych w 2025 i 2027 roku aukcjach na wsparcie dla morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego - poinformowały ZE PAK i Orsted.

Reklama

Solorz: Orsted jest najlepszym z możliwych partnerów

Jak podkreślił główny akcjonariusz ZE PAK Zygmunt Solorz, energia z wiatru to jeden z filarów strategii firmy przejścia na produkcję zeroemisyjnej energii. Jeśli na poważnie myśli się o morskiej energetyce wiatrowej, to Orsted - światowy numer 1 w tej dziedzinie, jest najlepszym z możliwych partnerów. Potencjał, osiągnięcia oraz doświadczenie Orsted w produkcji czystej energii są naprawdę imponujące i bez wątpienia mogą wspomóc transformację energetyczną zarówno ZE PAK, jak i całej polskiej energetyki – dodał Solorz.

Pierwsi w Polsce odejdziemy od węgla. Morska energetyka wiatrowa będzie ważną częścią transformacji ZE PAK w producenta czystej i zielonej energii – oświadczył prezes ZE PAK Piotr Woźny.

Według zastępcy dyrektora generalnego Orsteda Martina Neuberta, Polska podjęła właściwą decyzję stawiając na morską energetykę wiatrową jako podstawę przekształcenia systemu energetycznego tak, by "ograniczyć emisje CO2 i przez kolejne dekady zapewnić przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym wystarczające i konkurencyjne cenowo dostawy energii elektrycznej podczas wycofywania z wyeksploatowanych elektrowni węglowych”.

Wiceprezes duńskiej firmy Rasmus Errboe zaznaczył, że Polska jest strategicznie ważnym rynkiem dla Orsteda. Mamy nadzieję na dalsze rozszerzenie naszej obecności i inwestycji, aby pomóc Polsce w pozyskiwaniu czystych zasobów energetycznych, które są obficie dostępne na Morzu Bałtyckim. Cieszymy się, że możemy nawiązać współpracę z ZE PAK, który rozpoczął realizację ambitnej zielonej transformacji i którego strategia przejścia z paliw kopalnych na energię odnawialną pomoże Polsce osiągnąć cele redukcji emisji dwutlenku węgla - powiedział Errboe.

Reklama

ZE PAK jest piątym, co do wielkości producentem energii w Polsce. Spółka do 2030 r. planuje wycofać się z energetyki, opartej na węglu brunatnym.

Orsted jest partnerem PGE w projektach offshore Baltica 2 oraz Baltica 3 o łącznej mocy rządu 2,5 GW. Obie firmy mają obecnie po 50 proc. udziałów w tych spółkach.

Na świecie duńska firma ma obecnie łącznie 12 GW mocy zainstalowanych w OZE, z czego 7,6 GW w 28 morskich farmach wiatrowych. Orsted planuje , że do 2025 r. zainstaluje 15 GW morskiej mocy wiatrowej, a do 2030 r. 30 GW.