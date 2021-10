"Nie ma w tym przypadku, że te wszystkie afery – te najbardziej plugaw, pandemiczne afery finansowe – do dzisiaj nie doczekały się praktycznie żadnej interwencji ze strony prokuratury. Po to Ziobro i Kaczyński mają w rękach prokuraturę, żeby robić tego typu przedsięwzięcia" – powiedział Donald Tusk. Przewodniczący PO odniósł się w ten sposób do pomysłu budowy muru granicznego na granicy z Białorusią za ponad 1,5 mld złotych.

- Udają, że zbudują wielki mur, a tak naprawdę chcą zrobić wielki wał – ocenił Tusk.