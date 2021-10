W portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) węgiel kosztuje już ponad 230 dol. za tonę, co oznacza wzrost o ponad 200 proc. w porównaniu do wiosny ubiegłego roku. To efekt skoku cen innych surowców. Z powodu poszukiwań alternatywy dla galopujących notowań gazu i drożejącej energii węgiel zyskał na swej konkurencyjności.