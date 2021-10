- To, że jesteśmy uzależnieni od informatyki, to już wiemy od kilkudziesięciu lat. Myślę, że w Polsce dajemy z siebie wszystko, żeby zaistnieć w tym świecie poważnej informatyki. Czasem wydaje mi się, że wymagamy od siebie troszeczkę za dużo. Kiedy zrobimy ten większy postęp, jeśli chodzi o informatykę? Wtedy, kiedy będziemy mieli lepsze uczelnie. Tutaj jestem pełen niepokoju. Pandemia na pewno nie pomogła nam przybliżać się do tego świata, do tych, którzy decydują i wyznaczają kierunki informatyki.

