"Policjanci z Kęt od połowy września poszukiwali sprawcy, który kilkanaście razy zapłacił cudzą kartą bankomatową. Wcześniej zgubił ją 81-latek. Kiedy senior zorientował się, że stracił kartę, powiadomił bank, by ją zablokować. Sprawca zdążył już jednak dokonać 13 płatności zbliżeniowych na kwotę 350 zł" - podała rzecznik policji w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka.

Policjanci ustalili, że związek ze sprawą ma 61-letnia mieszkanka gminy. W miniony czwartek została zatrzymana i usłyszała 13 zarzutów kradzieży z włamaniem na konto bankowe oraz jeden usiłowania włamania, gdy podjęła próbę płatności po zablokowaniu karty.

Od roku do 10 lat więzienia

- Za popełnione przestępstwo grozi jej od roku do 10 więzienia - powiedziała Małgorzata Jurecka.

Policjanci zaapelowali, by strzec swojej karty płatniczej. - Są one udogodnieniem podczas wykonywania transakcji, ale należy uważnie z nich korzystać i nie udostępniać osobom trzecim. Te same zalecenia dotyczą kodu PIN. Utrata karty lub uzyskanie danych z niej przez osoby niepowołane może okazać się kosztowne. W takich przypadkach bezzwłocznie należy poinformować bank. Najważniejsza jest szybkość reakcji: należy to zrobić natychmiast po stwierdzeniu braku karty. Najlepiej skorzystać z infolinii instytucji wydającej kartę, aplikacji mobilnej lub infolinii uruchomionej przez Związek Banków Polskich pod numerem 828 828 828 - podała Jurecka.