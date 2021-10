Za odrzuceniem nowelizacji głosowało 51 senatorów, 48 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Dzień wcześniej w Senacie wiceminister rodziny Barbara Socha zwracała uwagę, że projektowane zmiany w obsłudze programu dadzą 2,5 mld zł oszczędności w ciągu 10 lat. Oszczędności te - jak podkreślała - nie przyniosą żadnych niekorzystnych zmian dla beneficjentów programu, czyli dla rodziców, którzy pobierają dziś "500 plus". Senatorowie opozycji z kolei zwracali uwagę, że na ZUS spadną nowe zadania i że składanie wniosków w sposób elektroniczny może być barierą dla części świadczeniobiorców.

ZUS a nie samorządy

Nowelizacja przewiduje, że obsługą programu "Rodzina 500 plus" będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie – jak obecnie – samorządy. Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać tylko przez internet, a pieniądze będą wypłacane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Nowela zakłada, że ZUS będzie stopniowo przejmował sprawy dotyczące 500 plus. Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez dotychczasowe organy. Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, będzie też od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejne okresy, począwszy od 1 czerwca 2022 r.

Koszty obsługi świadczenia "500 plus" w latach 2016–2020, czyli od początku funkcjonowania programu, wyniosły ponad 1,6 mld zł. Resort rodziny szacuje, że dzięki projektowanym zmianom koszty te spadną i dadzą oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 3,1 mld zł w okresie 10 lat.

Wcześniej podobne zmiany przeprowadzono w programie "Dobry start", czyli w tzw. wyprawce szkolnej. Już od tego roku obsługą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski są składane online.