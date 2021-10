Po raz kolejny będziecie państwo debatować nad najważniejszymi dla Polski kwestiami, zjednoczeni wspólnym celem, jakim jest doprowadzenie do tego, by Polki i Polacy, by obywatele Rzeczypospolitej jak najszybciej mogli się cieszyć takim poziomem i taką jakością życia, jakie są udziałem mieszkańców zamożnych krajów Europejskich - napisał Kaczyński w liście odczytanym przez posła PiS Marka Suskiego.

Lider PiS zwrócił jednocześnie uwagę, że choć jest to zadanie bardzo ambitne i niełatwe, to jednak osiągalne. Zaznaczył, że aby tak się stało, musi zostać spełnionych wiele warunków.

Przede wszystkim musi mieć miejsce stały dynamiczny rozwój naszej gospodarki. Dlatego jest kwestią niezmiernej wagi byśmy do stojących przed nami wyzwań byli przygotowani koncepcyjnie, by nieustająco toczyła się debata nad tym, jak sprostać rodzącym się nowym wyzwaniom i w jaki sposób najlepiej wykorzystać otwierające się przed nami szanse rozwojowe, by wspólnie wykuwać lepszą przyszłość dla naszej ojczyzny - stwierdził lider PiS.

Dodał, że Kongres 590 jest od lat forum twórczej wymiany myśli i doświadczeń. Mam graniczącą z pewnością nadzieję, że jego 6. edycja zrodzi wiele pięknych owoców. Pragnę życzyć państwu, by przyczyniły się one jak najszerzej do wzrostu naszej gospodarki - napisał Kaczyński.

Kongres 590 2021

We wtorek w Warszawie ruszyła 6. edycja Kongresu 590 - jednego z kluczowych wydarzeń gospodarczych w kraju. Honorowy patronat nad imprezą objął prezydent Andrzej Duda, a gośćmi są eksperci ze świata międzynarodowego biznesu. W trakcie kongresu dyskusje odbywają się w siedmiu obszarach tematycznych takich jak: nowe państwo, nowe sektory, demografia, zdrowie, nauka wraz z sektorem badań i rozwoju oraz nowy obraz Polski.