- Zobowiązujemy się dziś do wspierania życia żydowskiego w Europie w całej jego różnorodności. Chcemy widzieć ponowny rozkwit żydowskiego życia w sercu naszych społeczności. Tak właśnie powinno być. Strategia, którą dziś przedstawiamy, to przełom w naszym sposobie reagowania na antysemityzm. Europa może rozwijać się pomyślnie tylko wówczas, gdy jej żydowskie społeczności będą mieć bezpieczne warunki do rozwoju - oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Wtórował jej Schinas. - Antysemityzm jest nie do pogodzenia z wartościami Unii Europejskiej i naszym europejskim sposobem życia. Ta strategia – pierwsza tego rodzaju w historii – jest wyrazem naszego zobowiązania do jego zwalczania we wszelkich jego postaciach oraz do zapewnienia przyszłości żydowskiego życia w Europie i poza nią. Jesteśmy to winni ofiarom Zagłady, jesteśmy to winni ocalałym i jesteśmy to winni przyszłym pokoleniom - zaznaczył wiceszef KE.

Trzy cele strategii

Planowane działania ujęte w strategii mają służyć trzem celom: zapobiegania wszelkim formom antysemityzmu, ochrony i wspierania życia żydowskiego oraz promowania badań, edukacji i pamięci o Holokauście.

W strategii proponuje się działania zmierzające do zacieśnienia współpracy z firmami internetowymi w celu tępienia antysemityzmu w internecie, lepszej ochrony miejsc publicznych i miejsc kultu, powołania europejskiego centrum badań nad współczesnym antysemityzmem oraz utworzenia sieci miejsc, w których dokonała się zagłada Żydów. Wsparciem tych działań będzie dążenie UE na arenie międzynarodowej do tego, aby być liderem globalnej walki z antysemityzmem - zapowiedziała KE.

Konkretne propozycje zakładają wspieranie tworzenia ogólnoeuropejskiej sieci organizacji żydowskich oraz "zaufanych podmiotów sygnalizujących pojawianie się w internecie niezgodnych z prawem nienawistnych wypowiedzi w celu ich usuwania".

Fundusze unijne na "lepszą ochronę"

KE będzie również wspierać "opracowywanie narracji zwróconych przeciwko antysemickim treściom w sieci". We współpracy z branżą internetową i firmami informatycznymi KE będzie przeciwdziałać nielegalnemu wystawianiu i sprzedaży w internecie symboli, pamiątek i literatury o charakterze nazistowskim.

Aby zapewnić Żydom poczucie bezpieczeństwa i możliwość pełnego uczestnictwa w życiu Europy, KE zapowiada zapewnienie funduszy unijnych na lepszą ochronę przestrzeni publicznych i miejsc kultu.

KE będzie wspierać tworzenie sieci miejsc, w których Zagłada się dokonała, np. kryjówek lub miejsc egzekucji. Wesprze również nową sieć młodzieżowych ambasadorów europejskich upowszechniających pamięć o Holokauście.

Strategia ma być realizowana w latach 2021-2030.