Za ustawą głosowało 433 posłów, 6 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.. Przeciw ustawie zagłosował jeden poseł PiS – Patryk Wicher i pięciu posłów Konfederacji: Konrad Berkowicz, Artur Dziambor, Janusz Korwin-Mikke, Jakub Kulesza i Dobromir Sośnierz. Od głosu wstrzymała się posłanka KO Klaudia Jachira, poseł koła Kukiz'15 Stanisław Tyszka i dwoje posłów Polska 2050 Paulina Hennig-Kloska i Mirosław Suchoń.

Wcześniej posłowie przyjęli zmiany zaproponowane przez klub PiS. Odrzucili natomiast poprawki opozycji. Przewidywały one m.in. że kapitał przysługiwałby także na pierwsze dziecko, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Komu przysługuje nowe świadczenie?

Zgodnie z ustawą kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Świadczenie będzie wypłacane od 2022 r. Prawo do niego będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. W takim przypadku świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie dziecko lub kolejne 36. miesiąca życia.

Wprowadzone zostanie też dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości do 400 zł miesięcznie. Dofinansowanie będzie przeznaczane na pokrycie opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki. Dotyczyć to będzie tych dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Wsparcie w wysokości 400 zł będzie wypłacane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna. To rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r, z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.