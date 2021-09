Ustawowo polskiej koncesji nie może dostać spółka, w której kapitał spoza EOG przekracza 49 proc. KRRiT w swojej uchwale idzie dalej i „stwierdza, że w jej ocenie, w świetle obecnie obowiązujących przepisów” prawa do koncesji nie ma też spółka choćby pośrednio zależna od podmiotu spoza EOG. Rada zobowiązuje swojego przewodniczącego do wezwania „wszystkich koncesjonariuszy”, których to dotyczy, do „dostosowania struktur kapitałowych”. Z działających w Polsce nadawców chodzi tylko o