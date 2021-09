– Dla nas to spotkanie byłoby niezręczne. Poprzez działania w ostatnich miesiącach kanclerz zaprzepaściła swój dorobek w relacjach z Polską – mówił nam wtedy jeden z urzędników w Kancelarii Prezydenta. – Najpierw pozwoliła na dokończenie budowy gazociągu Nord Stream 2, a ostatnio nie pojawiła się na szczycie Platformy Krymskiej, co oznacza przejście nad rosyjską aneksją Krymu do porządku dziennego – dodawał. Merkel spotkała się wprawdzie z premierem Mateuszem Morawieckim, ale nic konkretnego z tego nie wyniknęło.