Rzecz zmierza do tego, aby Polska w większym stopniu była zależna i kupowała, płaciła, aby ktoś na tym zarabiał. Tak naprawdę, jeśli ktoś nie wie o co chodzi, to chodzi o pieniądze - powiedział w RMF FM minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Polska do tej pory była samodzielna energetycznie, posiadała duże zasoby węgla. Polityka klimatyczna sprawia, że UE nakłada parapodatek i produkcja węgla przestaje się opłacać – dodał Ziobro