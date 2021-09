Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości w 50. rocznicę odbudowy Zamku Królewskiego zaznaczył, że Zamek Królewski był siedzibą królów polskich oraz miejscem, gdzie uchwalono Konstytucję 3 Maja. - To miejsce, gdzie ogniskowały się wydarzenia dla nas fundamentalne – wskazał szef rządu.

Zamek Królewski jako Polska w pigułce

Jak dodał, Zamek Królewski "jest miejscem symbolicznym, co nadaje mu wymiar, który skupia w sobie wiele cech Polaków, wiele tragicznych momentów, ale także naszych aspiracji". - To Polska w pigułce, taki republikański duch w królewskiej oprawie. Zamek Królewski, ale z bardzo wieloma charakterystycznymi dla nas elementami historii oraz myślenia republikańskiego i demokratycznego – zauważył premier.

Mówiąc o Zamku Królewskim, wskazał też jego wymiar wspólnotowy. - Kiedy przed chwilą widzieliśmy na filmie płonące mury Zamku Królewskiego, to jednocześnie mieliśmy w pamięci to, co Niemcy chcieli zrobić z Polakami. Chcieli zniszczyć Polskę, polskość – tak jak zniszczyli Zamek Królewski, tak jak zniszczyli Warszawę – przypomniał.

Premier zwrócił uwagę także na to, że polskie rodziny składały się na odbudowę Zamku Królewskiego. - To wszystko spowodowało, że Zamek Królewski jako centrum władzy królewskiej przeszłości stał się symbolem ciągłości, a także znakiem przyszłości – zauważył szef rządu.

Warszawa zabliźniła już rany?

Morawiecki zastanawiał się też, czy Warszawa zabliźniła już swoje rany po II wojnie światowej. - Otóż oczywiście nie. Czekają jeszcze na odbudowę inne miejsca – w szczególności Pałac Saski – mówił premier. Podziękował przy tym ś.p. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu oraz obecnemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że za to prezydent Kaczyński zainicjował odbudowę Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla, a prezydent Duda konsekwentnie dążył do zorganizowania planu odbudowy, co się udało.

- Myślę, że dopiero odbudowa Pałacu Saskiego będzie taką swoistą historyczną klamrą, która symbolicznie zepnie Polskę przedwojenną z nową Polską – podsumował, dodając, że chodzi o Polskę wolną, niepodległą i potężną. - Myślę, że Zamek Królewski jest tego symbolem. Jest nadzieją takiej Polski dla wszystkich - podkreślił.