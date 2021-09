Jak sprecyzowało PGNiG, podwyżka o 7,4 proc. dotyczy wszystkich grup taryfowych. Stawki opłat abonamentowych pozostały bez zmian. Taryfa PGNiG OD - największego detalicznego sprzedawcy gazu w kraju - obejmuje wyłącznie odbiorców w gospodarstwach domowych, ponieważ jest to jedyna grupa, dla której taryfy za paliwo gazowe zatwierdza regulator.

To już trzecia podwyżka w tym roku

Jak podkreślił Urząd Regulacji Energetyki, motywem zmiany taryfy jest utrzymujący się od początku roku wzrost cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii, która jest głównym źródłem pozyskania paliwa gazowego przez PGNiG OD. URE przypomniał, że od początku 2021 r. notowania gazu wzrosły - w zależności od instrumentu - do nawet 234 proc.

To trzecia tegoroczna zmiana w górę taryfy PGNiG OD. W pierwszej, z kwietnia, gaz podrożał o 5,6 proc. Druga podwyżka, o 12,4 proc., weszła w życie 1 sierpnia.

Z szacunków URE wynika, że dla statystycznego odbiorcy zużywającego gaz jedynie do przygotowania posiłków, płatność za gaz będzie wyższa o 3,36 proc., co oznacza kwotowy wzrost o 0,72 zł miesięcznie. Dla odbiorców z grupy taryfowej W-2.1 - zużywających większe ilości gazu, np. do podgrzewania wody - płatność wrośnie o 4,63 proc., tj. o 4,48 zł miesięcznie. Natomiast odbiorcy zużywający większe ilości gazu - głównie do ogrzewania domów i mieszkań - zapłacą średnio o 13,76 złotych miesięcznie więcej.