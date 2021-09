Prezes NIK stwierdził jasno, że premier Morawiecki podjął decyzję, co do której nie był uprawniony, Dworczyk nie dopełnił swoich obowiązków, a działania Sasina i Kamińskiego sprawiły, że przeprowadzenie wyborów kopertowych było nie możliwe - mówił Dziambor.

Reklama

Wszyscy czterej powinno podać się do dymisji - dodał.

Było więcej niż pewne, że dziesiątki tysięcy kart wyborczych trafią nie do tych, do których powinny tracić. Podważyłoby to proces wyboru Prezydenta RP. Konfederacja sprzeciwiała się takim wyborom i wykazała się zmysłem odpowiedzialności i powagi państwowej - powiedział Robert Winnicki.

Wybory kopertowe zostały rok temu zaplanowane przez PiS jako sposób na obejście Konstytucji RP. Raport NIK doprowadził do złożenia zawiadomień do prokuratury wobec Morawieckiego, Sasina, Dworczyka i Kamińskiego. Oni nie mieli prawa wydawać takich decyzji! - mówił Robert Winnicki.