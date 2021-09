– Spodziewam się, że nowy zarząd zrobi audyt spółki. Lotnisko w Modlinie jest wybierane przez wielu pasażerów i to cieszy, ale wciąż nie przynosi dochodów – i to martwi. Potrzebna jest zmiana modelu biznesowego, który pozwoli wyjść lotnisku na plus – mówi prezes PPL Stanisław Wojtera. Państwowy udziałowiec już od kilku lat wytyka, że mimo niemałej liczby podróżnych (przed pandemią korzystało z niego 3 mln pasażerów rocznie) otwarte w 2012 r. lotnisko nadal przynosi straty. Dotychczasowe władze portu twierdziły, że potrzeba czasu na uzyskanie dobrych wyników. – Lotnisko przystosowano do użytku cywilnego stosunkowo niedużym kosztem. Część infrastruktury jest jeszcze powojskowa i wymaga nakładów na remonty. To zaś przekłada się na wynik lotniska – tłumaczy Leszek Chorzewski, ustępujący szef portu.