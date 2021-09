Jesteśmy dumni, że produkowany przez Fabrykę Broni w Radomiu pistolet VIS 100, podobnie jak nasz karabin GROT 762N przed dwoma laty, otrzymał nagrodę podczas jednych z największych w Europie targów zbrojeniowych, jakim jest MSPO w Kielcach – stwierdził cytowany w komunikacie prasowym członek zarządu Seweryn Figurski.

Powrót broni z lat 30-tych

Pistolet VIS 100 to polski automatyczny pistolet samopowtarzalny. Nazwa tej broni, nadana przez szefa MON Mariusza Błaszczaka, nawiązuje do pistoletu VIS wz. 35, produkowanego przez Fabrykę Broni w latach 1936-1939. Liczba 100 jest odniesieniem do wprowadzenia broni w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Pistolet jest wynikiem rozwijanej od 2013 r. konstrukcji PR-RAGUN i stanowi element indywidualnego systemu walki Tytan.

Broń została zaprezentowana po raz pierwszy 1 lipca 2014 r. podczas otwarcia nowej siedziby Fabryki Broni w Radomiu. W 2018 roku szef MON podpisał umowę na dostawy tego pistoletu do Sił Zbrojnych RP.

Do chwili obecnej fabryka dostarczyła polskiemu wojsku blisko 10 tys. pistoletów VIS 100. W bieżącym roku zaplanowano kolejne dostawy, dzięki czemu do końca 2021 r. polska armia będzie dysponowała prawie 13 tys. sztuk pistoletów VIS 100.

Do sprzedaży na rodzimym rynku trafiła też cywilna wersja pistoletu - VIS 100 M1. Odbiorcami pistoletów są miłośnicy polskiej broni, którzy uprawiają szeroko rozumiany sport strzelecki tj. strzelectwo dynamiczne, jak i strzelectwo tarczowe. Broń znalazła także uznanie kolekcjonerów broni palnej. Jest to pierwszy od lat 90. polski pistolet w pełni opracowany konstrukcyjnie i technologicznie oraz wykonany na terenie Polski.

Podczas kończącego się w piątek MSPO w Kielcach Fabryka Broni "Łucznik” otrzymała także złoty certyfikat w zakresie kreowania jakości i budowania potencjału polskiego przemysłu zbrojeniowego i obronnego.