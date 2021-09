Ustalając krótkoterminowena odpowiednim poziomie i pilnując, by ten poziom był przestrzegany, banki centralne dbają o stabilność cen, bo to fundament gospodarki. W Polsce od niemal dwóch dekad ta stabilność zdefiniowana jest jako roczna inflacja na poziomie 2,5 proc. (taki cel wyznacza sobie bank centralny). Ale właśnie mamy najwyższą od dwóch dekad inflację: 5,4 proc. Nic dziwnego, że pojawia się coraz więcej głosów krytycznych w stosunku do tego, co robi NBP. A raczej: w stosunku do tego, czego nie robi. Główna stopa od 15 miesięcy wynosi 0,1 proc.