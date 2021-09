W Polsce od kilku lat trwa dyskusja na temat reparacji wojennych, która powraca podczas kolejnych rocznic wybuchu II wojny światowej. Poseł Mularczyk jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu kierował parlamentarnym zespołem ds. reparacji i przygotowywał raport nt. strat wojennych Polski. Poseł PiS przekazał PAP, że raport został poddany konsultacjom i powstała jeszcze konieczność jego uzupełnienia i aktualizacji. Jest kilka nowych elementów, między innymi raport będzie rozbudowany o enumeratywne wyliczenie miejsc kaźni, gdzie dokonywano masowych mordów na Polakach - powiedział Mularczyk.

Podkreślił, że w żadnym innym kraju poza Polską nie było w czasie II wojny tak dużo masowych zbrodni wojennych i ludobójstwa. Dodał, że prace nad raportem potrwają jeszcze kilka miesięcy i zostanie on przetłumaczony m.in. na język angielski i niemiecki. Natomiast kwestia jego publikacji będzie związana z decyzjami politycznymi - kierownictwa partii i rządu - zaznaczył poseł PiS.

"Jest taka wola polityczna"

Zapewnił, że temat reparacji jest podnoszony przez polską stronę w rozmowie z niemieckimi partnerami. Dopytywany, czy rozmawiając z kierownictwem PiS czy z przedstawicielami rządu widzi determinację, by wystąpić o reparacje od Niemiec odparł: Oczywiście jest taka wola polityczna i myślę, że będzie ona w tej kadencji Sejmu zrealizowana. Mularczyk nie chciał mówić, jaka jest w raporcie szacowana kwota polskich strat wojennych. To są kwoty bardzo wysokie, wyższe niż te, które Polska kiedykolwiek dostała z Unii Europejskiej - zaznaczył.

Zdaniem Mularczyka po ukończeniu raportu powinien on zostać poddany procedurze sejmowej. Dobrze by było, gdyby była uchwała Sejmu, zobowiązująca rząd do podjęcia działań w sprawie reparacji - stwierdził Mularczyk. Pytany, czy jest jakaś perspektywa czasowa, kiedy raport zostanie przedstawiony Sejmowi odparł, że nie chce być związany żadną datą przy przygotowywaniu takiego dokumentu jak raport w sprawie strat wojennych Polski. Chciałbym, żeby ta sprawa raportu przeszła całą procedurę w tej kadencji Sejmu - powiedział Mularczyk.

Niemiecki rząd stoi na stanowisku, że z punktu widzenia Berlina sprawa reparacji jest zamknięta.