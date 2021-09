Szef resortu zdrowia był pytany w Polsat News, czy jeśli zostaną wprowadzone obostrzenia z powodu wzrostu zachorowań na COVID-19, to osoby zaszczepione zostaną nimi objęte. - Nie, nie będą nimi objęte. To jest bezpieczeństwo tych ludzi, w ramach wyboru. Nie mogą oni ponosić kosztu nieodpowiedzialności innych ludzi - przekazał Niedzielski.

Reklama

Do kina i restauracji z certyfikatem covidowym?

Dopytywany, czy jesienią idąc do restauracji lub do kina trzeba będzie być zaszczepionym, wskazał, że "trzeba się szczepić". Jak dodał, mają to sprawdzać organizatorzy czy właściciele restauracji. - Będą mieli prawo sprawdzać paszporty czy certyfikaty covidowe - zaznaczył Niedzielski.