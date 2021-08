Informując w poniedziałek o projekcie „Orlen paczka”, PKN Orlen podkreślił, że rozwija segment usług kurierskich „aktywnie wykorzystując potencjał spółki RUCH”, nad którą przejął kontrolę w listopadzie 2020 r.

„Koncern buduje własną sieć automatów paczkowych, z której będzie można korzystać już od jesieni. Jednocześnie RUCH rozwija współpracę z e-sklepami, których klienci będą mogli zamawiać przesyłki i odbierać je w automatach, na stacjach Orlen, w punktach RUCH-u i w innych punktach partnerskich” – podał PKN Orlen.

Koncern wyjaśnił, iż spółka RUCH przygotowując się do startu usługi „Orlen Paczka” wprowadza wiele zmian organizacyjnych i technologicznych, w tym „znacząco skraca czas dostawy przesyłek do punktu do 1-2 dni”. „Usługa zostanie udostępniona jesienią, ale już teraz RUCH rozwija współpracę z e-sklepami, które swoim klientom będą mogły zaoferować atrakcyjną ofertę dostawy” – zaznaczył PKN Orlen.

Dodał, że „integracja z +Orlen Paczka+ jest prosta, szybka i dostępna będzie na platformach e-commerce w Polsce”. Jak wspomniano w informacji, nowi klienci biznesowi mogą korzystać ze specjalnej promocji na start usługi - szczegóły można uzyskać zostawiając zgłoszenie na stronie https://www.paczkawruchu.pl/orlenpaczka/. „Ponadto RUCH oferuje także pełne wsparcie handlowe i marketingowe oraz pomoc w procesie integracji” – podkreślono w komunikacie.

Kiedy ruszą paczkomaty?

Jak podał PKN Orlen, usługa nadawania i odbierania paczek będzie dostępna do końca tego roku w ponad 5,5 tys. punktów sieci „Orlen Paczka”. „We wrześniu automaty +Orlen paczka+ staną w ok. 200 atrakcyjnych, dostępnych całodobowo miejscach, w wielu polskich miastach. Z kolei do końca 2022 r. ich sieć będzie liczyła już blisko 2 tys. urządzeń” – zapowiedział koncern. Wspomniał przy tym, iż dostępna będzie aplikacja mobilna, która ułatwi odbiór przesyłki z automatu paczkowego.

W połowie sierpnia PKN Orlen ogłosił wstępne zapytanie ofertowe, dotyczące współpracy w zakresie pozyskiwania lokalizacji pod automatyczne maszyny paczkowe.