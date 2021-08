W niedzielę w Bobolicach odbywają się obchody Ogólnopolskiego Święta "Wdzięczni polskiej wsi". Nie dostaliśmy ziemi na własność, dostaliśmy ją w dzierżawę. Ta prosta prawda, która przyświeca naszej pracy przypomina mi się podczas tegorocznych obchodów dożynek, bo musimy w taki sposób właśnie myśleć o tym wielkim darze, jakim jest polska ziemia, o tym wielkim darze, jakim jest cała nasza ojczyzna - mówił premier Morawiecki zwracając się do zgromadzonych rolników.

Dodał, że polska wieś zna tę prawdę doskonale. Cała nasza cywilizacja oparta jest na tradycji chrześcijańskiej, na chrześcijańskiej wierze. I polska wieś, polski rolnik w najtrudniejszych czasach i w tych czasach dzisiejszych, które na swój sposób też są bardzo niełatwe, o tej prawdzie cały czas nam przypomina - wskazał szef rządu.

Premier: Mogliśmy przetrwać jako naród właśnie dzięki polskiej wsi

Często, gdy myślimy o naszej historii i dziejach, to przypominają nam się wielkie bitwy, wielcy wodzowie, politycy. Ale gdybyśmy tylko na nich oparli naszą historię, to Polska by dzisiaj nie istniała, bo nie raz był czas, gdy inni Polskę niszczyli, kiedy Polska przestawała istnieć na mapie, przestawało istnieć polskie państwo - mówił Morawiecki.

Premier wskazał, że wtedy mogliśmy przetrwać jako naród właśnie dzięki polskiej wsi, dzięki przechowaniu polskich wartości, polskich tradycji, wiary w odrodzenie państwa polskiego w polskim narodzie, u polskiego rolnika. Wdzięczni jesteśmy także za to, bo nie byłoby nas dzisiaj tutaj bez tych pól bitewnych, pól chwały, ale nie byłoby nas też dzisiaj bez polskiego rolnika, polskiej wiary, która przechowana została na polskiej wsi - podkreślił Morawiecki.