Obecny prezes złożył już zawiadomienie do prokuratury na jednego z dwóch swoich zastępców – wiceprezesa, i chce jego odwołania. Z ustaleń DGP wynika, że pół roku temuw piśmie do szefawskazał z kolei na możliwą potrzebę kontroli oświadczeń majątkowych drugiego z wiceprezesów NIK –. To pokłosie poszerzonego postępowania sprawdzającego, które prowadzi ABW. Tuż po powołaniu Motylow na wiceszefa izby NIK zwróciła się do agencji o przeprowadzenie takiej procedury, aby nowa osoba w kierownictwie uzyskała dostęp do najtajniejszych informacji.