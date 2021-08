Według pierwszej prognozy do 20 listopada odnotowywanych będzie do 1200 przypadków Covid-19 dziennie, w drugim wariancie liczba ta wyniesie 1750, a w trzecim 2700. Jak podkreślił w komunikacie Urząd Zdrowia Publicznego, "niepewność w przedstawionych scenariuszy jest obecnie większa niż poprzednio". Nie jest do końca jasne, o ile bardziej zaraźliwy jest wariant Delta. Istnieje również ryzyko wybuchu klastrów wśród osób niezaszczepionych - stwierdza dyrektor tej instytucji Johan Carlson.

Jak długo Szwecja utrzyma restrykcje?

Szwedzcy eksperci oceniają, że obecne restrykcje "muszą pozostać do czasu osiągnięcia wyższego poziomu wyszczepienia we wszystkich grupach społeczeństwa". Celem ma być niewielkie obciążenie służby zdrowia. Natomiast kontynuowane będzie przeprowadzanie testów na Covid-19 oraz śledzenie kontaktów.

Do tej pory zaszczepiono w Szwecji 80,7 proc. dorosłej populacji co najmniej jedną dawką oraz 63 proc. dwiema. Wśród nastolatków mających 16-17 lat 40 proc. otrzymało pierwszą dawkę. W ubiegłym tygodniu uczniowie rozpoczęli rok szkolny w sposób tradycyjny. W ostatnich dniach rejestruje się w Szwecji średnio ok. 1 tys. przypadków Covid-19 w ciągu doby. W maju podczas wiosennej fali liczba ta wynosiła 6-8 tys. przypadków.