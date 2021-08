Lidl może otworzyć swoje sklepy w niedziele niehandlowe - podaje Business Insider Polska. Ma być to możliwe dzięki podpisaniu umowy z Pocztą Polską i skorzystaniu z tzw. wyjątku pocztowego.

Oświadczenie Lidla

Większość sklepów sieci Lidl Polska jest czynna od poniedziałku do soboty przez wiele godzin, najczęściej od 6:00 do 22:00 lub 6:00 do 23:00. W ten sposób klienci mają szeroki przedział czasu na dokonanie zakupów, co również przekłada się na poprawę ich bezpieczeństwa. Sklepy Lidl Polska funkcjonują również podczas niedziel handlowych. Aktualnie rozważamy różne scenariusze - poinformowała Wirtualnemedia.pl Aleksandra Robaszkiewicz, szefowa komunikacji Lidl Polska.

Odpowiedź Poczty Polskiej

Decyzje o ewentualnym rozwoju sieci podejmowane będą po wnikliwej analizie rynkowej w zakresie poziomu dostosowania oferty Poczty Polskiej do potrzeb konsumentów. Poczta Polska nie informuje o prowadzonych rozmowach z przyszłymi kontrahentami, są one objęte tajemnicą przedsiębiorstwa - odpowiedziała na pytanie Wirtualnemedia.pl o współpracę z Lidlem rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej Justyna Siwek