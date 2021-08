Ograniczony ruch na przejściach granicznych

Nowela dotyczy rozporządzenia w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych z marca 2020 roku. Wskazano w nim, że od 15 marca 2020 r. do odwołania ogranicza się ruch graniczny na przejściach granicznych z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Słowacką oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych.

Zaznaczono jednak, że polega ono na ograniczeniu ruchu osobowego na przejściach granicznych, na kierunku wjazdowym do RP, do następujących kategorii osób przekraczających granicę państwową w lotniczych i morskich przejściach granicznych oraz przekraczających granicę państwową samochodami osobowymi w drogowych przejściach granicznych: obywatele RP; cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP; cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka; szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin; cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP; cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP; cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Zaznaczono też, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W nowelizacji dodano, że osoby, które nie należą do tej kategorii osób wymienionych, "poucza się o obowiązku niezwłocznego opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej". "W przypadku ujawnienia osób, o których mowa, w przejściu granicznym, na którym ruch graniczny został zawieszony lub ograniczony oraz poza zasięgiem terytorialnym przejścia granicznego, osoby takie zawraca się do linii granicy państwowej" - podkreślono w rozporządzeniu.

Rozporządzenie weszło w życie 20 sierpnia 2021 r.