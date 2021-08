Prof. Horban, szef Rady Medycznej przy premierze, pytany w TVN24 o prognozę poziomu zachorowań na COVID-19 powiedział, że "może być mniej zachorowań jesienią niż na wiosnę, bo jednak co najmniej połowa społeczeństwa jest zaszczepiona. I nawet jeżeli będzie chorowało bardzo niewiele osób zaszczepionych, to będą chorowali ponad wszelka wątpliwość w sposób, który nie będzie zmuszał ich do szukania pomocy szpitalnej, czyli łagodniej".

Dodał, że wszystko zależy od tego, jak epidemia będzie się rozwijała i od tego, jak będziemy przestrzegali zaleceń.

Obowiązkowe szczepienia

Pytany o obowiązkowe szczepienia podkreślił, że jak tylko wzrośnie liczba zachorowań, to szczepienia mogą być obowiązkowe, np. dla grup pracowników ochrony zdrowia.

Brakuje trzeciego elementu karania. Cześć osób uważa, że wystarczającą kara jest kara zachorowania, niestety czasami ta kara jest karą śmierci – powiedział Horban.

Przekazał, że rozważany jest wariant francuski w walce z COVID-19.

Myślimy o wariancie francuskim, jesteśmy bardzo blisko tego, ale z kolei proszę zwrócić uwagę na sytuację pracodawców. Trzeba niesłychanie wyważyć między blokowaniem ludzkiej aktywności, gospodarki a zahamowaniem epidemii – dodał Horban.