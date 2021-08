W firmach niefinansowych z co najmniej dziesięcioma pracownikami było w lipcu 6361,7 tys. etatów, podał Główny Urząd Statystyczny. To o 1,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Dane wypadły gorzej od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się wyników zbliżonych do tych z maja i czerwca, gdy przyrost liczby etatów rok do roku wynosił 2,7–2,8 proc.