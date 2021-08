To jest wynik działania lobbingu. Tam ktoś robi ludziom fałszywe nadzieje, że tę sprawę da się załatwić, mówi: „Jak tylko wydacie na mój lobbing jeszcze więcej pieniędzy, to przy presji amerykańskiej Polska się ugnie”. To jest naiwne i nierealistyczne myślenie. Nie ma takiego Sejmu, w tym składzie, ani w żadnym innym, który uchwali prawo o tym, żeby dawać miliardy jakimś organizacjom amerykańskim, które same siebie uznały za spadkobierców polskich Żydów. Takiej większości w polskim Sejmie nigdy nie będzie, dlatego ta sprawa jest nie do załatwienia.