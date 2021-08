- Przez ostatni rok byłem ministrem gospodarki i wiem, jaki jest stan finansów publicznych. W przyszłym roku da się jeszcze złożyć budżet, ponieważ Komisja Europejska pozwala państwom członkowskim na odejście od tzw. reguły wydatkowej. Mówiąc prościej, pozwala na zwiększanie długu publicznego - powiedział Gowin w rozmowie opublikowanej w poniedziałek w "Super Expressie".

Reklama

Kaczyński skłania się ku wyborom na wiosnę?

Jego zdaniem, w 2023 r. takiej zgody już nie będzie.

- Mateusz Morawiecki i inni liderzy PiS wiedzą doskonale, że ich polityka doprowadzi do konieczności głębokich cięć budżetowych. Dlatego uważam, że Jarosław Kaczyński skłania się do tego, by przeprowadzić wybory wiosną przyszłego roku. Gdy prawda o stanie budżetu dotrze do opinii publicznej, PiS nie będzie miał szansy na zwycięstwo w 2023 r. - ocenił Gowin.

Zdaniem Gowina, "duopol PO-PiS jest niekorzystny dla Polski, pogłębia podziały". Jednocześnie dodaje, że "dziś jest mu równie daleko do PiS i PO". - Porozumienie idzie swoja drogą i wierzę, że to droga dobra dla Polski - powiedział.