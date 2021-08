Prezydent Andrzej Duda podpisał w niedzielę ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. Uroczystość odbyła się w niedzielę w Pałacu Prezydenckim.

Reklama

"Nie my ją rozpętaliśmy, nie my..."

Jak podkreślił prezydent Andrzej Duda, "Polska i Polacy byli ofiarą II wojny światowej".

Dzisiaj odbudowujemy Pałac Saski i musimy go zwrócić Warszawie i Polsce. Ale nic nikomu innemu nie musimy dzisiaj zwracać. I nikomu innemu nic nie jesteśmy winni. To nam są winni ogromne pieniądze za straty, które ponieśliśmy w czasie II wojny światowej, cały nasz naród, a także nasze miasta i wioski. To jest to, co cały czas jest niezrealizowane - zaznaczył.

Dodał, że "bezczelnością jest twierdzenie, że my, Polacy i Polska jest komukolwiek cokolwiek winna w związku z II wojną światową". Nie my ją rozpętaliśmy, nie my uczyniliśmy szkody, byliśmy jej ofiarą - powiedział Duda.