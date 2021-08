Nie chcę mówić o personaliach. Tym bardziej że znając dobrze Pawła Kukiza, jestem przekonany, iż przebieg ostatniego posiedzenia głęboko go poruszył. Nie sądzę, by chciał dalej firmować działania tak wątpliwe prawnie, jak reasumpcja głosowania przegranego przez partię Jarosława Kaczyńskiego . Wyrzucając Porozumienie z rządu, PiS zakończył projekt Zjednoczonej Prawicy. Ale od początku tej kadencji byliśmy świadkami wielu decyzji, które sprzeniewierzały się zapowiedziom programowym. Mam tu na myśli wybory kopertowe, próbę zablokowania budżetu unijnego i wprowadzenia podatku medialnego, a teraz jaskrawy zamach na zasadę wolności i pluralizmu mediów czy dążenie do drastycznego opodatkowania klasy średniej. PiS może dalej przepychać przez Sejm ustawy, ale kierunek tych zmian w coraz większym stopniu jest sprzeniewierzeniem się programowi Zjednoczonej Prawicy.