"Discovery zapowiedziała, że oficjalnie powiadomiła rząd polski, że podejmie kroki prawne, na mocy bilateralnej umowy handlowej między USA a Polską" - czytamy w komunikacie na amerykańskiej stronie firmy. "To powiadomienie to efekt kampanii przeciw TVN, polegającej m.in. na braku odświeżenia koncesji oraz na przyjęciu ustawy przez Sejm, ograniczającej zagraniczną własność w mediach" - czytamy. "To prawo to najnowszy atak na niezależnie media i wolność prasy i bierze na cel TVN, jednego z czołowych, niezależnych nadawców, jak też jedną z największych amerykańskich inwestycji w USA" - dodaje spółka.

Powiadomienie zostało wysłane prezydentowi

Notyfikacja, jak dodaje Discovery, została już przesłana prezydentowi. Spółka dodaje, że liczy na pozytywne, dyplomatyczne rozwiązanie całego konfliktu, jeśli jednak do tego nie dojdzie, to spółka zacznie procedurę arbitrażu i domagać się będzie od Polski odszkodowania.

"Discovery działa w Polsce od ponad 25 lat. Obecne działania rządu, nie zostawiają nam jednak żadnego wyboru, jak wnieść oskarżenia w myśl bilateralnej umowy inwestycyjnej. Zamierzamy chronić nasze inwestycje i pracowników oraz wolność słowa" - stwierdził, cytowany w komunikacie JB Perrette, CEO Discovery. Dodał też, że "nowa ustawa medialna będzie miała mrożący wpływ na amerykańskie i europejskie inwestycje w Polsce"