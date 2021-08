Gowin o Polskim Ładzie

Podczas rozpoczętego w poniedziałek po południu w formule online spotkania z przedsiębiorcami Gowin ocenił, że w propozycjach podatkowych w Polskiego Ładu jest wiele rozwiązań, którym - jak mówił - "wszyscy przyklaśniemy", są jednak także propozycje budzące wątpliwości.

Wśród dobrych rozwiązań minister rozwoju, pracy i technologii wymienił podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podniesienie pierwszego progu podatkowego do 120 tys. zł, liberalizację przepisów dotyczących tzw. estońskiego CIT-u oraz szereg innych rozwiązań, zwłaszcza rozmaitego rodzaju ulg.

Natomiast na to wszystko kładzie się cieniem inna propozycja przedstawiona przez Ministerstwo Finansów, czyli brak możliwości odpisu składki zdrowotnej od podatku, co oznacza – zwłaszcza dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym - faktyczny wzrost opodatkowania o blisko 50 proc. - powiedział wicepremier Gowin.

W tej sprawie zgłaszamy wraz z panią minister Kornecką (Anną, b. wiceminister rozwoju, pracy i technologii - PAP), ja jako lider jednej z patii współtworzących Zjednoczoną Prawicę, zasadnicze wątpliwości. Chcemy jednak ostateczny kształt tych naszych propozycji oprzeć o uwagi, które płyną ze strony samych praktyków, samych przedsiębiorców - mówił minister podczas spotkania pod hasłem "Podatki dla MŚP a Polski Ład", zorganizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Gowin podkreślił, że od przedsiębiorców uczestniczących w konsultacjach oczekuje m.in. propozycji, "w jaki sposób znacząco ograniczyć skalę wzrostu opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą".

Wicepremier przypomniał, że ma krytyczne stanowisko wobec niektórych propozycji podatkowych przedstawionych przez resort finansów w ramach Polskiego Ładu.

Mamy na ten temat własne zdanie; pani minister Kornecka wyartykułowała je bardzo jasno i bez oglądania się na osobiste konsekwencje, natomiast dyskusja wewnątrz obozu rządowego i szersza dyskusja publiczna na temat tych nowych rozwiązań podatkowych dopiero się rozpoczyna - powiedział Gowin.

Uczestnicząca w poniedziałkowym spotkaniu online Anna Kornecka, niedawno odwołana przez premiera ze stanowiska wiceministra, jest obecnie pełnomocniczką ministra rozwoju, pracy i technologii ds. inwestycji i Zielonego Ładu.

"Koszty nieznacznej obniżki podatków m.in. dla emerytów przerzucane na przedsiębiorców"

Zgodnie z propozycjami podatkowymi zawartymi w projekcie Polskiego Ładu, przedsiębiorcy mieliby „ponieść bardzo duże koszty nieznacznego obniżenia podatków dla dużej grupy społecznej, przede wszystkim emerytów – ocenił w poniedziałek wicepremier Jarosław Gowin.

Dla nas państwa wypowiedzi są zarówno inspiracją merytoryczną dla sformułowania naszego stanowiska, jak i wartościowym wsparciem moralnym, utwierdzającym nas w przekonaniu, że niezależnie od konsekwencji – a pani minister (Kornecka, odwołana niedawno z funkcji wiceministra – PAP) już poniosła te konsekwencje - musimy być głosem nie tyle przedsiębiorców, co głosem ludzi przedsiębiorczych, aktywnych, ciężko pracujących, czyli całej tzw. klasy średniej – powiedział wicepremier Gowin.

Szef MRPiT przypomniał, że w przyszłorocznym budżecie resort finansów przewiduje spadek wpływów podatkowych i tym - jak mówił w poniedziałek Gowin - uzasadnia tezę, że w Polskim Ładzie „mamy do czynienia z obniżką, a nie wzrostem podatków”.

Tyle tylko, że ta obniżka dotyczy - być może - szerokiej grupy społecznej, zwłaszcza emerytów, natomiast wiąże się to i w ogromnej mierze jest przerzucane na przedsiębiorców. To znaczy: to państwo (przedsiębiorcy – PAP) mielibyście ponieść bardzo duże koszty nieznacznego obniżenia podatków dla dużej grupy społecznej, przede wszystkim emerytów. To jest działanie – w ocenie mojego ministerstwa i mojej partii – antyrozwojowe – ocenił wicepremier, zapowiadając złożenie propozycji korygujących niektóre rozwiązania Polskiego Ładu