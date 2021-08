Pytany w TVN24, czy pomysł podwyżek dla polityków pojawił się w dobrym momencie, Komorowski odparł: Nigdy nie ma dobrej chwili na podwyżki dla polityków. Wszyscy o tym wiedzą, że wyborcy nie lubią podwyżek dla polityków, lubią, jak im się zabiera pieniądze. Wiedział o tym Jarosław Kaczyński trzy lata temu i ukarał senatorów i posłów oraz samorządowców za występek rządu, czyli przyznawanie sobie - de facto nielegalnych w moim przekonaniu - nagród - wskazał.

Rozumiem, że dzisiaj opozycja ma pełne prawo wytykać taką niekonsekwencję rządzących, natomiast ja już jestem poza polityką, więc mogę sobie pozwolić na takie stwierdzenie: fakty są takie, że politycy w Polsce - w porównaniu z innymi krajami świata zachodniego, i to tych najbliższych geograficznie krajów - są bardzo słabo uposażeni - stwierdził Komorowski.

Dodał jednak, że chciałoby się, by uposażenie polityków było jakoś związane z jakością służby Polsce. I pewnie dlatego ludzie są tak niechętni podwyżkom dla polityków, bo widzą kłócący się, awanturujący Sejm i byle jaką pracę posłów, wpadki przeróżne - dodał. Jak wskazał, powoduje to sytuację, w której bardzo wielu najlepszych polskich polityków ucieka do instytucji europejskich.

Co wprowadza rozporządzenie prezydenta?

30 lipca w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie prezydenta, które wprowadza podwyżki m.in. dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu i innych osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie, w tym podsekretarzy stanu (wiceministrów). Dzięki rozporządzeniu wzrosną także uposażenia parlamentarzystów, ponieważ - zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora - ich uposażenie odpowiada 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu (z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat), ustalonego na podstawie rozporządzenia prezydenta.

W zeszły poniedziałek PiS złożył w Sejmie projekt ustawy, która ma podnieść wynagrodzenie prezydenta RP oraz samorządowców. Zakłada on m.in. wzrost o 40 proc. wynagrodzenia prezydenta, wzrost wysokości diet dla radnych o 60 proc. i wzrost wynagrodzenia pracowników samorządowych.

Z kolei KO złożyła w Sejmie projekt mający zablokować podwyżki wynagrodzeń m.in. parlamentarzystów, samorządowców, członków rządu i prezydenta. Zakłada on dodanie w kilku ustawach przepisu, zgodnie z którym wysokość wynagrodzenia np. osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (w przypadku radnych - diet, w przypadku b. prezydenta RP - uposażenia) "do dnia 31 grudnia 2023 roku (...) nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia przysługującego na dzień 31 lipca 2021 roku".