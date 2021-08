Premier napisał na Facebooku, że rodzina "to najpiękniejsza z najważniejszych relacji, jakie tworzą ludzie" i "jednym z podstawowych obowiązków państwa jest dbać o rodzinę i jej służyć".

Zaznaczył, że Polacy w rodzinie ulokowali wszystko, czego brakowało nam przez wieki zaborów, okupacji i rządów totalitarnych. "Rodzina zastępowała nam wiele instytucji państwa, które albo nie istniało, albo było jej wrogiem. Gdy mężczyźni ginęli w walce, fundamentalna stawała się rola matki i kobiety w kształtowaniu rodziny i w przetrwaniu polskości. I wreszcie - gdyby nie polskie rodziny i siła ich wewnętrznych więzi, taki ruch jak +Solidarność+ nie miałaby wystarczająco solidnego fundamentu, który umożliwiłby jej przeciwstawienie się opresyjnej machinie PRLu i zwycięstwo" - uważa premier.

Morawiecki: Rewolucja godności, która przyszła ze zwycięstwem PiS

"Wiem to również z własnego doświadczenia i losów mojego Ojca oraz wielkiej siły Mamy. Od nich uczyłem się o +zakazanej+ historii Polski i patrzyłem, jak latami, dzięki wewnętrznej sile Rodziny, krok po kroku przezwyciężamy trudności i zbliżamy się do przełomu, a Mur kruszeje. Aż upadł" - dodał premier.

Według niego dziś, po ponad 30 latach od transformacji, przyszedł czas, gdy niepodległa, bogacąca się Polska, spłaca swój dług wobec polskich rodzin. "Zbyt długo czekaliśmy na tę rewolucję godności, która przyszła wraz ze zwycięstwem PiS i wprowadzeniem naszych sztandarowych programów wsparcia" - napisał szef rządu.

Dodał, że to nie tylko symboliczne już 500+, ale cała filozofia, która stoi za polityką prospołeczną rządu. Podkreślił, że polityka ta powinna opierać się na filarach wsparcia finansowego, usług, przyjaznego dla rodzin rynkowi pracy oraz edukacji i krzewienia wartości prorodzinnych w sferze kultury, których nie da się zmierzyć wyłącznie słupkami w exelu i wskaźnikami ekonomicznymi.

Morawiecki: Jedna z największych hańb III RP - głodne dzieci, staje się historią

Morawiecki napisał, że od czasu wprowadzenia programów wsparcia rodzin w Polsce wyraźnie wzrosły wydatki na edukację, zajęcia pozaszkolne, sportowe, więcej dzieci wyjeżdża na wypoczynek, radykalnie spadło ubóstwo wśród rodzin z dziećmi, zwłaszcza tych wielodzietnych.

"Największą zmorą i +udręką+ rodzin z czasów III RP i rządów naszych poprzedników było bardzo wysokie bezrobocie czy praca za 4 albo 5 zł za godzinę. Dzięki polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości - przyciąganiu inwestycji, tworzeniu nowych miejsc pracy i walce o bardziej sprawiedliwy system gospodarczy, jedna z największych hańb III RP - głodne dzieci, staje się historią, do której nie chcemy wracać" - napisał premier.

Premier o zagrożeniach

Według niego, przed nami rysują się kolejne zagrożenia i wyzwania związane z ochroną i wsparciem polskich rodzin. "Pomijam tu dziś rozważania w kwestiach kulturowo-ideologicznych, ale chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że zagrożenia związane z postępującymi dążeniami niektórych państw i organizacji i uzurpowanie sobie prawa do ingerencji w wewnętrzne relacje między rodzicami i dziećmi to coś, co budzi mój wewnętrzny niepokój" - napisał szef rządu.

Dodał, że wielokrotnie dawał temu wyraz na forum unijnym. "Podejmowałem oraz nadal będę podejmował działania, które mają chronić instytucję rodziny i chrześcijańskie korzenie Europy" - zadeklarował Morawiecki.

Podkreślił, że "rodzina jest podmiotem, a nie przedmiotem polityki", a "polskie państwo ma służyć rodzinom, ale też szanować autonomię i wolność rodzin oraz stać na ich straży".

Nowy problem: demografia

W opinii premiera trzeba dziś stawić czoła wielu nowym problemom, a jednym z najważniejszych jest demografia. Szef rządu zwrócił uwagę, że Polska, jak większość krajów, które osiągnęły relatywnie wysoki poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego, zmaga się z problemem spadku liczby urodzeń.

"Rozwiązania sprzyjające rodzinom zawiera Strategia Demograficzna oraz Polski Ład. Są to programy wsparcia elastycznej i stabilnej formy pracy, rodzinny kapitał opiekuńczy, lepsza opieka zdrowotna i rozwoju opieki dzieci do lat 3. Co więcej - pomimo tego, że rok 2020 był rekordowy pod względem liczby oddanych mieszkań, rozwiązania Polskiego Ładu - mieszkanie bez wkładu, bon mieszkaniowy i dom bez formalności mają pomóc w dalszym zwiększaniu liczby mieszkań i domów budowanych przez Polaków" - napisał Morawiecki.

Dodał, że cieszą go te zmiany i polityka prospołeczna, ale najbardziej to, że "zwykli Polacy odzyskują dzięki nim pewność siebie". "Jestem szczęśliwy, że zostawiając za sobą świat bogatej bankowości i wielkich pieniędzy, wszedłem do polityki i mogłem dołożyć do tego moją cegiełkę" - napisał premier.