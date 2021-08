"SE" wskazał w pytaniu skierowanym do badanych, że od sierpnia we Francji wchodzą obostrzenia dla niezaszczepionych przeciw COVID-19, do restauracji, pociągu czy kina mogą wejść tylko osoby zaszczepione lub mające negatywny test.

Na pytanie, czy w Polsce powinny zostać wprowadzone takie same obostrzenia, 52 proc. odpowiedziało: nie, 42 proc. – tak, a 6 proc., że nie wie.

Polacy przedkładają wolności osobiste, nad interwencjonizm państwowy w ich sprawy związane ze spędzaniem czasu wolnego i decydowaniem o własnym losie. Boją się czegoś takiego, co może przynieść nieoczekiwane skutki, jeżeli chodzi o tego typu zaangażowanie państwa. Mogą być jakieś skutki uboczne nie tylko negatywne dla zdrowia - skomentował dla "SE" socjolog, prof. Henryk Domański.

Se.pl podało, że badanie zrealizował Instytut Badań Pollster od 30 lipca do 2 sierpnia br. na próbie 1049 dorosłych Polaków.

Obowiązek posiadania "przepustek sanitarnych" w miejscach rozrywki i kultury, w których zebrało się ponad 50 osób, został wprowadzony we Francji 21 lipca. Ma on zostać rozszerzony na pociągi, bary, kawiarnie, restauracje i wystawy począwszy od 9 sierpnia.