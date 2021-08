Kolejne po Portugalii kraje w tej kategorii to Hiszpania i Włochy, gdzie codziennie po alkohol sięga odpowiednio 13 proc. i 12,1 proc. dorosłych. Najniższy wskaźnik takich zachowań odnotowano z kolei na Litwie i Łotwie - 1 proc.

W Holandii prawie połowa populacji (47 proc.) spożywa alkohol co tydzień, tuż za nią uplasował się Luksemburg (43,1 proc.) i Belgia (40,8 proc.). W Polsce - 16,8 proc.

Odsetek ankietowanych, którzy deklarują konsumpcję napojów alkoholowych co miesiąc był najwyższy na Litwie - 31,3 proc., Łotwie - 31,1 proc. i Cyprze - 30,4 proc. W Polsce - 30,2 proc.

Wśród państw członkowskich UE, Chorwacja odnotowała najwyższy odsetek ludności (38,3 proc.), która nie pije w ogóle lub nie piła w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W Polsce - 25,9 proc.

Mężczyźni piją częściej niż kobiety

We wszystkich państwach członkowskich UE mężczyźni spożywają alkohol częściej niż kobiety. Jeśli chodzi o codzienną konsumpcję, największe różnice między płciami stwierdzono w Portugalii (33,4 proc. do 9,7 proc.) i Hiszpanii (20,2 proc. w porównaniu z 6,1 proc.). Z kolei w kategorii tygodniowego spożycia - w Rumunii (32,2 proc. do 6,6 proc.) i na Słowacji (30,6 proc. do 8,8 proc.).

Sporadyczne intensywne picie alkoholu, które definiuje się jako przyjęcie ekwiwalentu 60 gramów czystego etanolu przy jednej okazji (ok. 200 g wódki), jest w UE najbardziej charakterystyczne dla Duńczyków. 38 proc. dorosłych przyznało się tam do intensywnego spożywania przynajmniej raz w miesiącu. Najrzadziej taki sposób konsumpcji występuje na Cyprze i we Włoszech - 4 proc.