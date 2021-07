Sasin w rozmowie z TVP Info pytany o komentarz do czwartkowych półrocznych wyników Orlenu podkreślił, że świadczy to o bardzo dobrym zarządzaniu spółkami SP. - Wbrew temu, co mówi opozycja, dzisiaj spółkami SP zarządzają fachowcy, specjaliści od osiągania dobrych wyników, ale to też świadczy, że ta narracja opozycji, która mówi o tym, że przeżywamy jakiś kryzys, złe czasy jeśli chodzi o funkcjonowanie spółek jest relacją całkowicie fałszywą - powiedział wicepremier i szef resortu aktywów państwowych.

Zysk Orlenu

Sasin dodał, że osiągnięty przez Orlen zysk netto w wysokości ponad 4,1 mld zł to "jest znacznie więcej niż zysk Orlenu przez całe 8 lat rządów koalicji PO-PSL".

Płocki koncern poinformował w czwartek, że w drugim kwartale 2021 r. Orlen zanotował historycznie rekordowy wynik operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 3,2 mld zł. W ujęciu półrocznym zysk wzrósł niemal dwukrotnie, a przychody ze sprzedaży o ponad jedną trzecią. EBITDA LIFO był historycznie wysoki, wyższy o 1,2 mld zł rok do roku. W drugim kwartale zysk wyniósł 2,2 mld zł, a wzrost przychodów ze sprzedaży rok do roku - 73 proc.

W ujęciu półrocznym PKN Orlen zanotował w dwóch pierwszych kwartałach 2021 r. zysk netto w wysokości 4,116 mld zł, wobec 2,123 mld w tym samym okresie przed rokiem. Przychody ze sprzedaży były o ponad jedną trzecią wyższe - wyniosły prawie 54 mld zł, wobec 39 mld w pierwszym półroczu 2020 r. EBITDA wyniosła niemal 7,7 mld zł, wobec nieco ponad 5,1 mld zł przed rokiem.

Zdaniem prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka wyniki dowodzą, że "wizja silnego multienergetycznego koncernu, opartego na kilku obszarach działalności, jest spójna, skutecznie realizowana i w pełni odpowiada na współczesne wyzwania branży Oil&Gas". - W trudnym otoczeniu wypracowaliśmy lepsze wyniki niż w rekordowych latach 2015-2018, kiedy na rynku rafineryjnym panowało makroekonomiczne eldorado. Dzięki temu mamy solidne podstawy finansowe do realizacji biznesowych celów - stwierdził Obajtek.