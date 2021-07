On jest nie do zatrzymania. Żadne restrykcje nie pomagają. Teraz notujemy w kraju po 6 tysięcy nowych przypadków dziennie, a obostrzenia są maksymalne. Próbowaliśmy chociaż na chwilę z dzieckiem wyjść na dwór, ale ochrona bloku zatrzymała nas już w windzie. Nie działa system dostaw jedzenia, są problemy z dostaniem świeżych produktów. W szpitalach publicznych nie ma miejsc. Brakuje tlenu, respiratorów - opisywał w TOK FM Porowski.

Sytuacja u nas się komplikuje. Rząd sobie nie radzi. Wysyłaliśmy zapytania do naszej ambasady w Wietnamie, ale dostaliśmy odpowiedź, że to nie leży w zakresie jej kompetencji - relacjonowała inna mieszkanka Sajgonu Beata Ufniarz.

Apel do polskiego rządu

Polonia mieszkająca w Wietnamie apeluje do rządu o pomoc i zapewnia, że pokryje koszty.

Chcemy, żeby te dawki przyleciały do nas w sejfie medycznym w odpowiedniej temperaturze. Potem trafią do ambasady, a stamtąd do specjalnej kliniki, prowadzonej przez Polaka, która zajmie się akcją szczepień. Zobowiązujemy się, że pokryjemy wszystkie koszty związane z transportem, przechowaniem i dystrybucją szczepionek - mówił Porowski.

TOK FM zapytało Kancelarię Prezesa Rady Ministrów o to, czy jest w stanie pomóc Polakom. KPRM poinformowała, że decyzja zostanie podjęta jeszcze w tym tygodniu.